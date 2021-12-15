44.3 مليار دينار حجم الودائع في البنوك... و41.65 مليار دينار حجم الائتمان في نهاية أكتوبر



علاء مجيد



شهدت القروض المقسطة ارتفاعا بنحو 12% بما قيمته 1.5 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي حيث بلغت قيمتها 14.058 مليار دينار مقارنة بمستويات أكتوبر 2020 البالغة 12.558 مليار دينار.



ووفقا لإحصائية أعدتها «الأنباء» بناء على بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن القروض المقسطة التي تمنح للمواطنين بغرض ترميم أو شراء سكن خاص، شهدت ارتفاعا على أساس شهري بأكثر من 1.39% خلال أكتوبر الماضي لتسجل مستوى 14.058 مليار دينار مقارنة بـ13.865 مليار دينار في سبتمبر من العام ذاته.



وسجلت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا شهريا بنسبة 1.24% بما قيمته 22 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي لتصل الى مستوى بلغ 1.795 مليار دينار مقارنة بـ 1.773 مليار دينار في سبتمبر من العام ذاته.



وبالمقارنة على أساس سنوي، سجلت القروض الاستهلاكية نمويا سنويا بلغت نسبته 12.25% بما قيمته 196 مليون دينار مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي، والبالغة 1.599 مليار دينار وذلك حسب بيانات البنك المركزي.



إلى ذلك، شهد الائتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا بنسبة 0.10% وبقيمة بـ 43 مليون دينار خلال أكتوبر الماضي ليصل الى مستوى 41.653 مليار دينار مقارنة مع 41.610 مليار دينار في سبتمبر، بينما ارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 4.38% وبقيمة 1.750 مليار مقارنة بمستوياته في أكتوبر 2020 والذي سجل خلاله 39.903 مليار دينار.



وانخفضت ودائع القطاع المصرفي بنسبة 0.46% لتصل الى 44.307 مليار دينار في أكتوبر الماضي مقارنة بـ 44.515 مليار دينار بنهاية سبتمبر، ومقارنة بمستوياتها في أكتوبر من العام الماضي فقد انخفضت الودائع بشكل سنوي بنسبة 3.23% بانخفاض 1.479 مليار دينار في حجم الودائع مقارنة بمستوى 45.786 مليار دينار في أكتوبر من العام الماضي.



وفي سياق متصل، تراجعت الودائع في البنوك الكويتية خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.46% حيث وصل الى مستوى 44.307 مليار دينار منخفضة من مستوى 44.515 مليار دينار الذي تم تحقيقه خلال شهر سبتمبر.



وخفضت الحكومة من ودائعها خلال أكتوبر الماضي ليصل اجمالي ودائع الحكومة بالجهاز المصرفي الى 7.174 مليارات دينار وبنسبة 2.76% مقارنة بـ7.378 مليارات دينار، وبشكل سنوي فقد انخفضت بنسبة 5.86% مقارنة بمستوياتها في أكتوبر من العام الماضي البالغة 7.621 مليار دينار، لتكون الحكومة بذلك قد سحبت 447 مليون دينار من ارصدتها خلال عام.



وعلى صعيد القطاع الخاص، انخفضت الودائع بالدينار بنسبة 0.44% شهريا خلال شهر أكتوبر لتصل الى 34.948 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما سحب القطاع الخاص 156 مليون دينار من ودائعه بالدينار، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بالدينار بشكل سنوي بلغ 963 مليون دينار عن مستويات أكتوبر من العام الماضي البالغة 35.911 مليار دينار وبنسبة 2.68%.



وخلال أكتوبر ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية حيث ارتفعت بنسبة 7.48% لتصل الى مستوى 2.184 مليار دينار بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة بـ 2.032 مليار دينار بنهاية سبتمبر، بينما انخفضت ودائع الخاص بالعملات الأجنبية على اساس سنوي خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.06% بانخفاض 69 مليون دينار عن مستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 2.253 مليار دينار.



1.5 % ارتفاعاً في القروض الموجهة لشراء أوراق مالية



شهد قطاع القروض الموجهة لشراء اوراق مالية تراجعا شهريا بنسبة 2.96% لتسجل مستوى 2.582 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي مقارنة بـ2.661 مليار دينار في سبتمبر بينما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 1.5% مقارنة بمستوياتها في اكتوبر من العام الماضي والبالغة 2.544 مليار دينار.



وشهد ايضا قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا بنسبة 1.85% لتسجل مستوى 2.047 مليار دينار خلال أكتوبر الماضي بالمقارنة 2.085 مليار دينار خلال سبتمبر، بينما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته 16.04% مقارنة بمستويات أكتوبر من العام الماضي والبالغة 1.764 مليار دينار.