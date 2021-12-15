محمود عيسى



بعد ان غابت عن قائمة ترسيات العقود لشهرين متتاليين خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، حيث لم تسجل أي ترسيات، فقد حلت الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي في المركز الثالث خليجيا والرابع إقليميا بعقود ترسيات بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار، لتسجل بذلك ارتفاعا بنسبة 558% عن قيمة العقود التي أرسيت في أغسطس والبالغ قدرها 168 مليون دولار، وبالتالي فقد استحوذت الكويت على ما نسبته 11.3% من قيمة العقود التي أرسيت في المنطقة.



وعلى صعيد دول الخليج ذكرت مجلة ميد ان الغاز كان القطاع الرائد في مضمار ترسيات عقود المشاريع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا - مينا خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تمت ترسية ما قيمته 5.5 مليارات دولار من اجمالي الصفقات البالغ 9.8 مليارات دولار خلال الشهر.



وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المنطقة من حيث قيمة الصفقات التي تم منحها في نوفمبر بالاضافة الى تصدرها قائمة عقود الغاز الموقعة وقدرها 3.6 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الصفقات السعودية 4.6 مليارات دولار، فيما حلت دولة الامارات في المركز الثاني بترسيات بلغت قيمتها 2.275 مليار دولار، وتلتها الكويت في المركز الثالث ثم عمان وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي بقيمة 120 مليون دولار و23 مليون دولار على التوالي بينما غابت البحرين عن قائمة الترسيات لهذا الشهر.



وعلى المستوى الإقليمي ذكرت المجلة ان العقود البالغة قيمتها 9.8 مليارات دولار التي منحت في دول مينا في نوفمبر تمثل زيادة طفيفة عن قيمة العقود التي أرسيت في أكتوبر وقدرها 8.4 مليارات دولار، عندما سجلت المنطقة زيادة قدرها 172% في قيمة العقود الممنوحة مقارنة مع شهر سبتمبر الذي سبقه.



وانتهت المجلة الى القول ان مصر أرست عقودا بقيمة 1.591 مليار دولار ثم الأردن بقيمة 18 مليون دولار.