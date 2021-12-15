استقبلت شركة البترول الوطنية الكويتية وفدا بريطانيا رفيع المستوى، ضم كلا من وزير الصادرات مايك فرير وسفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى الكويت بليندا لويس، حيث عقد اجتماع بين الجانبين في قاعة الاجتماعات الرئيسية التابعة لمشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء عبدالله.

واستمع الوفد الزائر الذي استقبله نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بالوكالة غانم العتيبي إلى شرح موسع حول مشروع الوقود البيئي وأهميته ومراحل إنجازه بما يشكل قفزة نوعية في صناعة التكرير الكويتية، عبر منتجاته عالية الجودة ذات المحتوى المنخفض من الكبريت، والتي تتوافق مع أشد المعايير البيئية العالمية، مثل يورو-4 ويورو-5، مما يسمح بتسويق هذه المنتجات في مختلف أنحاء العالم.

وأكد العتيبي للوفد حرص «البترول الوطنية» على توفير أفضل ظروف وشروط الأمن والسلامة لعمالة المشروع طوال فترة تنفيذه، إضافة إلى ضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.



من جانبه، أشاد الوفد بالجهود المتميزة التي قامت بها الشركة لإنجاز هذا المشروع الحيوي العملاق، خصوصا أنه يساهم مباشرة وبشكل فعال في الحد من الانبعاثات، والمحافظة على البيئة.



وفي الختام، قام الوفد الضيف بجولة ميدانية اطلع خلالها على وحدات المشروع في مصفاة ميناء عبدالله.