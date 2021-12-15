أعلنت شركة VINCO انطلاق حملاتها الترويجية رسميا عبر منصتها للتجارة الإلكترونية في الكويت التي اطلقتها في 11 نوفمبر الماضي، وتسعى شركة VINCO إلى إضفاء لمسة فريدة على عالم البيع الرقمي بالتجزئة وتقديم خدمة مميزة للعملاء وللبائعين.



وطورت الشركة تطبيق «VINCO» - والذي يعني «أنا أفوز» باللغة الإيطالية - خلال العام 2021 بهدف تغيير مفهوم التجارة الإلكترونية، لاسيما بعد التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا وغيرت معها سلوك المستهلكين حيث اصبح التوجه نحو الشراء «أونلاين».



وتطبيق «VINCO» متوافر مجانا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي «IOS» و«Android» ويقدم للعملاء في الكويت تجربة تسوق مبتكرة من قائمة منتجات متنوعة، وقسائم حصرية، إضافة إلى مكافآت وفرصة الدخول في سحوبات على جوائز قيمة متنوعة تشمل ساعات فاخرة، وأساور، وألعاب إلكترونية، وهواتف ذكية، وعوائد نقدية قيمة، وغيرها من الجوائز التي تقدمها تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



ولتقديم تجربة تسوق فريدة من نوعها، دخلت «VINCO» في شراكة مع «Constantin Nautics» و«Altissimo» و«Cozmo Entertainment» والعديد من الشركاء الآخرين من أجل إتاحة الفرصة لمستخدميها لشراء سلع مختارة ومنتجات محدودة الإصدار.



وبمناسبة الإطلاق، قال عبدالله حاجية، الرئيس التنفيذي للإبداع في «VINCO»: متحمسون للغاية لبدء هذه المسيرة.

هدفنا أن نقدم للعملاء تجربة فريدة من نوعها، وسنعمل باستمرار على توفير حلول إبداعية لتلبية احتياجاتهم المختلفة.



بدوره، قال عبدالعزيز زينل، الرئيس التنفيذي للعمليات في «VINCO»: سيقدم التطبيق تجربة رائعة للعملاء، ونراهن على الميزة الفريدة التي توفرها (VINCO) لعالم البيع بالتجزئة الرقمي.



ولفت زينل إلى أن الهدف الذي تسعى «VINCO» إلى تحقيقه هو جعل التسوق الإلكتروني ممتعا ومجديا للعملاء بالوقت نفسه من خلال توفير منتجات مختارة تتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، لاسيما في عالم ما بعد جائحة كورونا، إضافة إلى إدخال البهجة والإثارة إلى عملية الشراء من خلال الشعار الذي تتبناه (VINCO) ويجسد المعنى الحقيقي لها وهو «يا تربح يا تفوز».