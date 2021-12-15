قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن تسلا ستقبل الدفع عبر دوجكوين، مقابل بعض البضائع، في أحدث سلسلة من التغريدات التي تدعم العملة المشفرة. وقادت تغريدة ماسك، العملة المشفرة دوجكوين للصعود بنسبة 33%. وأضاف ماسك، أمس، إن بعض منتجات «تسلا» ستكون قابلة للشراء بالعملة المشفرة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ».



وكتب ماسك: «انظر كيف ستسير الأمور»، وارتفعت دوجكوين إلى أعلى مستوى عند 0.20 دولار بعد التغريدة، إلا أنها انخفضت مجددا إلى 0.18 دولار بعد الارتفاع الأول.



وكان ماسك مؤيدا قويا لدوجكوين، والتي يرمز إليها بصورة لكلب من نوع شيبا إينو، وساهمت تغريدات أغنى شخص في العالم في زيادة شعبيتها.