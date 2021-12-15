يفتح ملعب «الإمارات» في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم أبوابه من أجل استضافة مواجهة «الديربي» بين الجارين اللدودين، وهما أرسنال ونظيره وست هام يونايتد، في إطار منافسات المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويطمح «المدفعجية»، بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا الى تحقيق الفوز في هذه المباراة ليواصل الارتقاء في سلم ترتيب فرق «البريمييرليغ»، ولذلك سيدخل اللقاء بكل قوته، مع العلم أن أرسنال تعرض لهزيمتين في آخر 3 مباريات، وسيمثل الفوز أمام «المطارق» دفعة قوية إلى الأمام، ويحتل أرسنال المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.



هذا، وأعلن أرسنال سحب شارة القيادة من هدافه الغابوني أوباميانغ وكذلك استبعاده من مباراة وست هام المهمة اليوم.



وجاء في بيان أرسنال: «بعد خرقه التأديبي الأخير الأسبوع الماضي، لن يكون أوباميانغ قائد فريقنا، ولن يتم استدعاؤه لمباراة وست هام يونايتد».



وتابع البيان: «نتوقع من جميع لاعبينا وخاصة قائدنا، العمل وفقا للقواعد والمعايير التي وضعناها جميعا ووافقنا عليها ونحن نركز بشكل كامل على مباراة وست هام».



ووفقا لتقارير إنجليزية فقد تم سحب شارة القيادة من أوباميانغ بسبب تكرار عودة اللاعب بشكل متأخر من سفره خارج إنجلترا وعدم التزامه بالمواعيد التي يتم الاتفاق عليها مع الجهاز الفني.



وعلى الجانب الآخر، يستهدف وست هام يونايتد، تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، مواصلة النتائج الرائعة هذا الموسم، والتي جعلته يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة.



ويلعب اليوم ايضا بيرنلي مع واتفورد، وبرايتون مع ولفرهامبتون، وكريستال بالاس مع ساوثمبتون.

تأجيل لقاء مان يونايتد وبرينتفورد

تقرر تأجيل المباراة التي كانت مقررة أمس بين مان يونايتد ومضيفه برينتفورد في المرحلة الـ 17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بالفريق الأول.



ومن المفترض أن يتخذ مسؤولو رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز القرار بشأن الموعد الجديد للمباراة في وقت لاحق.



وأعلن مان يونايتد في بيان أن النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها فحوص فيروس كورونا، تتطلب «متابعة مستمرة»، وهو ما يحول دون إمكانية إقامة المباراة في موعدها.