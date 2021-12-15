ذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية أن نادي مان يونايتد الإنجليزي مستعد للسماح للدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني بمغادرة النادي وسط اهتمام من برشلونة الإسباني.



وأوضحت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن الدولي يملك شخصية مميزة في «أولد ترافورد»، لكن الإصابات وعودة البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى «اليونايتد»، منعته من الانطلاق خلال موسمه الثاني في النادي. وأضافت أن مان يونايتد تعاقد مع كافاني في صفقة انتقال مجانية العام الماضي، حيث استغرق بعض الوقت في هز الشباك وأنهى المهاجم البالغ من العمر 34 عاما الموسم بتسجيله 17 هدفا في جميع المسابقات. وأدت الإصابات إلى مشاركته في خمس مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما أدت عودة رونالدو من يوفنتوس إلى تعقيد الأمور أيضا. وأشارت إلى أن برشلونة يتربص الآن، خاصة مع التقاعد الوشيك لنجمه سيرجيو أجويرو الذي يستعد لتركهم، لكن برشلونة قلق من مشاكل إصابة المهاجم الأوروغوياني. وتابعت أن الأزمة المالية في «نو كامب»، تجعلهم ينظرون إلى كافاني، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، على أنه بديل أرخص.