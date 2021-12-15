أفاد برشلونة الاسباني بأن مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي عانى مؤخرا من مشكلة في القلب والجهاز التنفسي، سيعقد مؤتمرا صحافيا اليوم سيفصح خلاله عن «مستقبله» في ملاعب كرة القدم.



وأصدر النادي الكاتالوني بيانا جاء فيه «في تمام الساعة 12:00 (11:00 بتوقيت غرينيتش) سيتواجد سيرخيو أغويرو في كامب نو من أجل التحدث عن مستقبله».



وبحسب الصحافة المحلية بات من شبه المؤكد، أن يعلن الدولي الأرجنتيني البالغ من العمر 33 عاما والمنتقل هذا الموسم إلى برشلونة في صفقة انتقال حر قادما من مان سيتي الانجليزي بعد مسيرة حافلة بالألقاب، اعتزاله على خلفية مشكلات في القلب.



وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن «كل شيء يشير إلى أن المهاجم الأرجنتيني أكد اعتزاله بعد إصابته باضطراب في ضربات القلب خلال المباراة ضد ألافيس (30 أكتوبر)».



وغادر الهداف التاريخي لمان سيتي الملعب قبل الاستراحة أمام ألافيس 1-1 عقب إصابته بدوار، حيث تم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وأعلن بعدها نادي الـ«بلوغرانا» أن «كون» كان يتبع «إجراءات علاجية».