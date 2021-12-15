عرض مدرب روما جوزيه مورينيو إهداء سترته لمشجع نقل إلى المستشفى بعد سقوطه مغشيا عليه خلال الفوز على سبيزسيا 2-0 في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الايطالي لكرة القدم.



وذكرت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الصادرة في روما أن المشجع البالغ عمره 23 عاما أصيب بأزمة قلبية خلال الشوط الأول ونقل إلى مستشفى، وخيم الصمت على مدرجات مشجعي «ذئاب العاصمة» لنهاية المباراة.



وقال مورينيو: «علمت بهذا الأمر عقب المباراة وأتمنى له الشفاء العاجل، ليرسل لي قميصه وسيسعدني أن أهدي له سترتي ليرتديها في المباراة المقبلة هنا في هذه الأجواء الباردة».



وبالعودة الى المباراة، بكر روما بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة السادسة عبر قطب دفاعه الدولي الإنجليزي السابق كريس سمولينغ بضربة رأسية إثر تمريرة من مواطنه تامي أبراهام المعار من تشلسي، بعد ركلة ركنية.



وعزز المدافع الآخر البرازيلي روجر إيبانيز تقدم فريق العاصمة مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية أيضا بعد تمريرة من الفرنسي جوردان فيريتو عقب ركلة ركنية (56).



واستغل رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو تعثر يوفنتوس امام مضيفه فينيزيا 1-1 السبت، فلحقوا به الى المركز السادس برصيد 28 نقطة.



إسبانيا



اقتنص غرناطة تعادلا ثمينا من أرض مضيفه قادش 1-1 في ختام المرحلة الـ 17 من الدوري الإسباني.



وتقدم قادش عن طريق سانتياغو أرزامنديا (32)، قبل أن يدرك جورج مولينا التعادل لغرناطة (88).



ألمانيا



تشهد المرحلة الـ 16 من الدوري الالماني لكرة القدم مواجهة من العيار الثقيل اليوم بين باير ليفركوزن الثالث وضيفه هوفنهايم الرابع في لقاء مهم جدا في الصراع الدائر خلف بايرن ميونيخ المتصدر.



وفي مباراة أخرى، يأمل بوروسيا دورتموند ان يستعيد توازنه بعد اكتفائه بنقطة واحدة في المرحلتين الاخيرتين، عندما يستضيف غرويتر فورث المنتشي بفوزه الاول على أرضه في تاريخ الدوري الالماني.



ويلتقي اليوم كذلك بوروسيا مونشنغلادباخ مع أينتراخت فرانكفورت، وأونيون برلين مع فرايبورغ، وأوغسبورغ مع لايبزيغ.