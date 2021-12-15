ذكرت تقارير إعلامية رياضية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم غاضب إزاء إعادة قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا إثر خطأ فني وقع خلال سحب القرعة في المرة الأولى، لكنه لم يعلن بعد ما إذا كان سيحاول اتخاذ إجراء أم لا. وقال نجم هجوم ريال مدريد السابق ومدير العلاقات المؤسسية الحالي، إيميليو بوتراغينو، إن «ما حدث كان أمرا مفاجئا ومخزيا ويصعب فهمه»، وذلك بعد إلغاء السحب الأول للقرعة الاثنين، والذي كان قد أوقع ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي قبل أن يحدث الخطأ الفني. وتمثل الخطأ في وقوع مان يونايتد الإنجليزي في مواجهة فياريال الإسباني وهو ما لا تتيحه قواعد البطولة، حيث التقى الفريقان في دور المجموعات، لكن الكرة التي تحمل اسم فريق «اليونايتد» لم تكن على ما يبدو متواجدة ضمن إناء الفرق التي يمكن أن تواجه أتلتيكو مدريد الإسباني. وأعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) بعدها عن إعادة القرعة، وقد وقع ريال مدريد في المرة الثانية في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، وهي تشكل مواجهة أكثر صعوبة بالنسبة لريال مدريد. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية الرياضية أن مسؤولي ريال مدريد كانوا غاضبين بشكل كبير خلف الكواليس واحتجوا بقوة على الاتحاد الاوروبي للعبة «يويفا».