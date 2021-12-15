تشهد مباراة مصر وتونس اليوم بنصف النهائي، ثلاث مبارزات ثنائية محتملة بين زملاء الفريق الواحد، سيتنافسون على حصد بطاقة المباراة النهائية للبطولة العائدة بعد غياب 9 سنوات.



٭ توفيق - معلول



يتوقع أن تكون المواجهة لافتة بين لاعبي «القلعة الحمراء» على الجبهة اليسرى، اذ انه وبعد تعافى ظهير أيسر تونس علي معلول من إصابة أبعدته عن معظم مواجهات البطولة، سيواجه زميله في الأهلي المصري الظهير الأيمن أكرم توفيق، فمعلول الذي انضم (31 عاما) إلى الاهلي في 2016 وأحرز معه لقب الدوري المحلي 4 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرتين، أصبح من ركائز الجبهة اليسرى ومن بين الأفضل قاريا بهذا المركز، أما توفيق (24 عاما) فيحاول أن يكون البديل الأفضل للمخضرم أحمد فتحي الذي هيمن على مركز الظهير الأيمن لدى الفراعنة لسنوات.



وفضلا عن مواجهة توفيق، يتعين على معلول مواجهة زملائه الآخرين في الأهلي، على غرار الحارس محمد الشناوي وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي «أفشة» ومحمد شريف.



٭ المثلوثي - فتوح



عاد الظهير الأيمن حمزة المثلوثي إلى تدريبات «نسور قرطاج» بعد غيابه لإصابته بفيروس كورونا مطلع البطولة، وبحال مشاركته أساسيا قد يتواجه مع الظهير الأيسر أحمد فتوح زمليه في نادي الزمالك، كما يتبارز المثلوثي مع لاعبي الزمالك الآخرين مثل مصطفى فتحي وأحمد سيد «زيزو».



ومعلوم أن المثلوثي (29 عاما) حمل ألوان البنزرتي والصفاقصي في تونس قبل أن يشد الرحال للدوري المصري في 2020، فيما نجح فتوح (23 عاما) في إقناع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالحصول على موقع ثابت في تشكيلة المنتخب قبل محطتين هامتين في كأس أفريقيا ثم مونديال 2022 بحال تأهل الفراعنة.



٭ الجزيري - الونش



في مواجهة نادرة بين أصدقاء «القلعة البيضاء»، يستعد مهاجم تونس سيف الدين الجزيري، متصدر هدافي البطولة برصيد (4)، لمقارعة زميله في الزمالك قلب الدفاع الصلب محمود حمدي «الونش».



بعد بداية متقلبة مع الافريقي وعدة إعارات، وجد الجزيري (28 عاما) نفسه في صفوف الزمالك ثم ضمن تشكيلة مدرب تونس منذر الكبير. وقد فرض نفسه بين نجوم البطولة الحالية بتصدره ترتيب الهدافين بينها هدف جميل بالكعب.



وهذه المرة، يتعين عليه مواجهة زميله في الزمالك محمود «الونش» (26 عاما)، بعد أن فرض الأخير نفسه في قلب دفاع المنتخب المصري بصلابته وذكائه، علما أن شباك منتخب مصر لم تهتز سوى مرتين في 4 مباريات، فيما نجح الونش بالتسجيل خلال الفوز الكبير على السودان بخماسية في الدور الأول.



كما تشهد المواجهة مبارزة من العيار الثقيل في خط الوسط بين التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق لثلاثة مواسم والدحيل القطري الحالي مع قائد مصر عمرو السولية، فيما يعرف لاعب وسط تونس فخر الدين بن يوسف لاعبي الدوري المصري جيدا لاحترافه مع نادي بيراميدز حاليا وقبلها مع الإسماعيلي.