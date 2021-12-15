دعت السلطات القطرية المختصة مستخدمي الطائرات المسيرة (الدرونز)، إلى عدم إطلاقها في محيط المنشآت الرياضية والمنشآت الخاصة بمونديال 2022.



وقالت «لجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022»، في بيان، لها، إن الجهات الأمنية القطرية ستقوم بتعطيل هذه الطائرات حال دخولها المحيط الخاص بالمنشآت المذكورة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وفي موضوع آخر أشارت اللجنة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق، للوصول إلى المشجعين الذين أتلفوا مقاعد أحد الاستادات المستضيفة لكأس العرب، ودعت الجمهور الرياضي إلى «التحلي بالروح الرياضية، والتزام القوانين، والمحافظة على المنشآت». بدورها، قدمت الجالية التونسية في قطر اعتذارها بشأن فيديو تم تداوله لبعض الجماهير التونسيين وهم يكسرون مقاعد استاد المدينة التعليمية، وقالت: إن الفيديو «قد أخرج من سياقه». وأوضحت الجالية في بيان أن التدافع الناتج عن احتفال الجماهير بالفوز هو الذي أدى إلى وقوع بعض الأضرار، مؤكدة أن الأمر ليس شغبا جماهيريا متعمدا.