سؤال يتردد في أذهان عشاق الساحرة المستديرة: من هو أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العرب 2021، في ظل وجود نخبة من أفضل الحراس في النسخة العاشرة من البطولة؟ وتعول الأجهزة الفنية للمنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي على القدرات الفنية والمهارات المتميزة لحراس المرمى الأربعة، خاصة ان الاحتكام إلى ركلات الجزاء الترجيحية أمر وارد في مباريات المربع الذهبي لحسم النتائج، لاسيما مع تألق الحراس الأربعة القطري سعد الشيب والمصري محمد الشناوي والجزائري رايس مبلوحي والتونسي معز حسن، وقدموا مستويات جيدة ساهموا بها في وصول منتخباتهم إلى المشهد قبل الأخير من البطولة.



فحارس «العنابي» سعد الشيب سكن شباكه هدف وحيد خلال لقاء سلطنة عمان الذي انتهى بفوز قطر 2-1، بينما حافظ على نظافة شباكه في لقاء البحرين 0-1، والعراق 3-0، والإمارات 5-0 في ربع النهائي، كما تألق حارس «نسور قرطاج» معز حسن، حيث اهتزت شباكه بثلاثة أهداف اثنين في لقاء سورية، وهدف ثالث في لقاء عمان الأخير.



ولم يقل حارس «الفراعنة» محمد الشناوي شأنا وتألقا عن زملائه بالمنتخبات المتأهلة لنصف النهائي حيث قدم مستوى جيدا وتصدى للعديد من التسديدات الخطيرة من خلال المباريات التي خاضها حتى الآن، حيث دخل مرماه هدفان فقط، الأول في لقاء الجزائر 1-1، والثاني أمام الأردن، الذي انتهى 3-1، في حين ان حارس «محاربي الصحراء» رايس مبلوحي سكنت شباكه 3 أهداف خلال لقائي مصر والمغرب.