كشف الاتحاد الجزائري عن موقف لاعب المنتخب يوسف بلايلي من المشاركة أمام قطر في نصف النهائي، بعد تعرضه للضرب خلف الرأس خلال مواجهة المغرب بربع النهائي، حيث نقل إلى مستشفى سيبتار ليخضع إلى الفحوصات الطبية التي جاءت سلبية في النهاية ولم تكشف عن أي شيء يدعو للقلق، وعليه فقد انتظم من جديد في تدريبات المنتخب وهو ما يعني جاهزيته للمشاركة.



وأوضح الاتحاد أن وضعية بلايلي تختلف عن مواطنه بغداد بونجاح، الذي تغيب عن مباراة المغرب، بسبب خضوعه لبروتوكول طبي أكثر صرامة ولمدة 6 أيام بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة مصر بدور المجموعات، اذ تأكد أيضا مشاركة بونجاح في لقاء اليوم بعد تماثله للشفاء.