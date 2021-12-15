أكدت أمينة الصندوق في الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار شيخة القطان، أن الجمعية تتواصل مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية للتعريف باختراعات وابتكارات الكفاءات الكويتية، مشيرة إلى أن الجمعية حريصة على تقديم كل الدعم للمخترعين والمبتكرين الكويتيين.



وقالت القطان، في تصريح لها، إن المسؤولين أجمعوا على أن للمخترعين دورا كبيرا في رفع اسم البلاد في اللقاءات والمنافسات الدولية، حيث تشهد الكويت بشكل متزايد تسجيل اختراعات جديدة.



وأشارت إلى أن المخترعين والمبتكرين الكويتيين يأملون بمزيد من الدعم من مختلف مؤسسات الدولة، لاسيما أنهم يملكون الإمكانيات التي تؤهلهم لإحداث تطوير في المجتمع، مشددة على ضرورة تكريس ثقافة الابتكار في المجتمع، لما له من مردود إيجابي مستقبلا، خاصة أن الاستثمار في العنصر البشري يعد ركيزة التقدم للدول.

وشددت القطان على أن الجمعية ملتزمة بأهدافها وتحقيق طموحات وآمال المبتكرين والمخترعين الكويتيين، سواء بالوصول إلى العالمية، أو ظهور إنتاجاتهم على أرض الواقع، لافتة إلى أن الجمعية إضافة إلى تبنيها المخترعين تعمل على تنظيم ورش عمل مستقبلية وندوات بمشاركة خبراء ومختصين.



وفي الشأن التعليمي، لفتت القطان إلى أن الجمعية عقدت لقاءات سابقة مع مؤسسات تعلمية وأكاديمية من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من اختراعات أعضاء الجمعية في الجوانب التعليمية.