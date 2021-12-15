مبارك التنيب



قام رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس بجولة تفقدية في ادارة تدريب قوة الإطفاء، وذلك للاطلاع على سير التدريبات العسكرية والمحاضرات النظرية للطلبة المستجدين والطلبة المستمرين في دورات الضباط وضباط الصف.

وشدد الفريق المكراد على التركيز على البرامج والمهارات العلمية والعملية التي يتم إعطاؤها للطلبة خلال فترة تدريباتهم بما يمكنهم من التعامل مع أي أحداث في حياتهم العملية القادمة، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به القائمون على ادارة تدريب قوة الإطفاء في تسخير كل الإمكانيات لصقل ورفع قدرات الطلبة المتدربين بأحدث العلوم لإعداد رجال الإطفاء بشكل عصري متكافئ مسلح بأحدث الأساليب العلمية.

رافق الفريق خالد المكراد في الجولة ‏مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر ابراهيم ومدير ادارة تدريب قوة الاطفاء العقيد عبدالله سلطان أحمد.



من جهة اخرى، نظمت قوة الإطفاء العام امس عرضا مرئيا قدمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتعزيز التنافسية تمت خلالها مناقشة القواعد العامة لأسس معايير تقييم الأداء لخدمات قطاع الوقاية وحوكمة التحول الرقمي وأفضل الممارسات العالمية، كما تمت مناقشة نماذج من الخدمات المقدمة للجمهور وأفضل السبل لتطويرها.



شارك في العرض بعض قياديي قطاع الوقاية.