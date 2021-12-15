محمد الجلاهمة



تبادلت فتاة كويتية وضابط في وزارة الداخلية قطاع الأمن الجنائي برتبة ملازم أول الاتهامات فيما بينهما، ففي الوقت الذي ذكر الضابط ان الفتاة قامت بإهانته وسبه اثناء تأدية مهام عمله، اتهمته الفتاة بالتعسف في استغلال وظيفته.



وبحسب ما جاء في القضية التي حملت عنوان إهانة موظف عام اثناء تأدية عمله وإساءة استخدام سلطة وتهجم، وسجلت في مخفر الجهراء تحت رقم 437/2021 فقد ابلغ الضابط ان الفتاة تهجمت عليه في مقر عمله الا ان الفتاة اتهمت الضابط بالتهجم عليها واستدعائها من دون سند قانوني على حسب قولها.