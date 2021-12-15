افتتح رئيس مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة اللواء الشيخ سالم النواف امس المخيم الربيعي لنادي ضباط الشرطة بمنطقة صبحان، وبحضور وكيل وزار الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء عبدالله الهاجري، ونائب رئيس مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة اللواء فيصل العيسى، وعدد من القيادات الأمنية وأعضاء مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة والسوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية.



وقام اللواء الشيخ سالم النواف بجولة تفقدية داخل المخيم للوقوف على مستوى التجهيز والخدمات المقدمة وأماكن الترفيه والعاب الأطفال والمطاعم والمقاهي والسوق المركز للعاملين وزارة الداخلية.



وأكد الشيخ سالم النواف أن المخيم يبرز اهتمام نادي ضباط الشرطة بالرعاية الاجتماعية لمنتسبين النادي ويعزز التفاعل فيما بينهم وبين الوزارة ويعمل على ترسيخ العلاقات الاجتماعية والأسرية بين الضباط، لافتا الى ان ذلك يأتي في اطار خطة مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة للتخفيف من أعباء العمل وبسط حالة من البهجة والفرحة للسادة الضباط، متوجها بالشكر للقائمين على المخيم وسواء من إدارة نادي ضباط الشرطة أو الجهات المساندة متمنيا للجميع قضاء أوقات ممتعة وسعيدة.



الجدير بالذكر أن حجز الخيام يبدأ اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 14/12/2021، على ان يستقبل المخيم رواده اعتبارا من الاحد المقبل الموافق 19/12/2021، ويفتح المخيم أبوابه طوال ايام الاسبوع من العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء لاستقبال ضباط الداخلية وعائلاتهم بالاضافة الى مكتب حجز الخيام يفتح من الاحد لغاية الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، حيث يضم المخيم العديد من الخدمات الترفيهية من ألعاب أطفال ومسرح لتقديم الحفلات والمسابقات، بالاضافة الى وجود مطاعم تلبي احتياجات رواد المخيم وكذلك الخيام الخاصة بالتأجير التي تجمع شمل الأسرة.