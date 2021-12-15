عبدالكريم أحمد



قضت الدائرة المدنية السادسة في المحكمة الكلية بإلزام مواطن بأداء مبلغ 185 ألف دينار لآخر استدان منه بموجب إقرار دين وتعهد رسمي بالسداد مذيل بتوقيعه بإجمالي المبلغ.



وكان المدعي قد قام بتوجيه تكليف رسمي بالوفاء للمدعى عليه ينبه فيه بضرورة السداد إلا أنه لم يقم بالسداد، وعليه استصدر أمر أداء، إلا أنه قوبل بالرفض ما دعاه إلى إقامة دعواه.



وقدم وكيل المدعي المحامي عبدالرحمن المقدم للمحكمة أصل إقرار الدين وتعهد تمت كتابته قبل سنتين ونصف، ثابت به أن المدعى عليه مدين لموكله بالمبلغ المشار إليه.



وبين المقدم أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد سداد المدعى عليه المبلغ المطالب به أو انقضائه بما تنقضي به الالتزامات قانونا، في حين أثبت المدعي الالتزام بأداء المبلغ.