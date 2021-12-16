حمد المرزوق: الشركة ملتزمة بتسخير إمكاناتها التكنولوجية لتمكين التحول الرقمي وحوكمة الشركات

عصام القعود: «المقاصة» تسعى دائماً لتطوير وتعزيز آلية تقديم الخدمات لعملائها وتمكين التحول التكنولوجي



أعلنت شركة زين الكويت عن تعاونها مع الشركة الكويتية للمقاصة لتقديم مجموعة واسعة من أحدث خدمات الاتصالات وحلول التحول الرقمي المبنية على تقنيات التكنولوجيا الأكثر تطورا.



وبينت الشركة أن هذا التعاون يهدف إلى خدمة الاحتياجات التقنية الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة، والتي تشمل توظيف أحدث حلول التكنولوجيا في العديد من الجوانب التشغيلية المهمة.



وفي تعليقه على الشراكة، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول بشركة زين الكويت حمد المرزوق: سعداء بالتعاون مع الزملاء في الشركة الكويتية للمقاصة، فنحن في زين مستمرون بالتزامنا لتسخير إمكاناتنا التكنولوجية كمزود رائد للخدمات الرقمية لتمكين احتياجات التحول الرقمي وحوكمة الشركات في مؤسسات الدولة المختلفة.



وأضاف بقوله: إن للقطاع الخاص دورا جوهريا وفعالا في دعم مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، حيث إن «المقاصة» تمثل إحدى الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، فقد حرصنا على تدعيم البنية التحتية الرقمية الخاصة بالشركة وخدمة مختلف احتياجاتها الرقمية.



وبين المرزوق: ستقدم زين بموجب هذا التعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة حزمة من خدمات الاتصالات وحلول التحول الرقمي المبنية على ابتكارات التكنولوجيا الأكثر تطورا، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من حلول الأمن السيبراني.



واختتم: إن هذا التعاون اليوم ما هو إلا خطوة جديدة للتوسع في جهودنا لتقديم المزيد من الخدمات والحلول لقطاع الأعمال الكويتي، ونحن ماضون في تطبيق استراتيجيتنا للتحول الرقمي التي نهدف من خلالها إلى تمكين قطاع أعمال أكثر كفاءة في السوق.



وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي بالتكليف لقطاع العمليات في الشركة الكويتية للمقاصة عصام القعود: نتوجه بالشكر الجزيل للأخوة في زين على تعاونهم الملموس، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تعاون مماثل معهم في المستقبل تماشيا مع مسؤولياتنا تجاه عملائنا ومتداولي بورصة الكويت على حد سواء.



وأضاف: تواصل الشركة الكويتية للمقاصة توسيع أنظمتها وخدماتها بما يتماشى مع التطورات الملحوظة في السوق الكويتي من قبل الاخوة في شركة بورصة الكويت، والذي بات دون أدنى شك جاذبا للمستثمر المحلي أو العالمي على حد سواء.



وتستمر زين بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة في تمكين حياة ذكية ومجتمع آمن وقطاع أعمال ذو كفاءة عالية، وذلك استنادا الى الركائز السبع الرئيسية التي وضعتها خطة التنمية للكويت لرؤية «كويت جديدة» بحلول العام 2035، حيث تعتبر زين نفسها شريكا رئيسيا في تحقيق أهداف هذه الخطة.



ويعكس هذا التعاون دور زين الرئيسي كشركة وطنية رائدة في تزويد أحدث الحلول والخدمات التكنولوجية لكبرى الشركات المؤسسات الوطنية من القطاعين العام والخاص بما يسهم في الارتقاء برفعة وازدهار الكويت على جميع المستويات والأصعدة، خاصة كونها تمثل القطاع الخاص الكويتي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا في خطط التنمية للدولة بل وأحد ركائزها الأساسية.