تشارك عربة للإجارة بمعرض الملا للسيارات في مجمع 360 الكويت والذي يستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، حيث تقدم عرضا خاصا لجميع زوارها خلال فترة المعرض على كافة طرازات أكيورا TLX، RDX، MDX، وعند حجز واستئجار أي سيارة من السيارات المذكورة مسبقا أثناء فترة المعرض فسوف يحصل العميل على شهر مجاني على فترة العقد بالإضافة إلى باقة من المزايا القيمة.



وتتوافر لدى «عربة للإجارة» تشكيلة كبيرة من السيارات تتناسب مع جميع الاحتياجات والأذواق، وهي تمثل معظم العلامات التجارية الموجودة في السوق المحلية بمختلف أشكالها وبأسعار تناسب الجميع، مصحوبة بباقة مزايا متفوقة كالتأمين الشامل والصيانة الذهبية والعداد المفتوح وخدمة المطار والمساعدة على الطريق 7/24 والسيارة البديلة ودفع أونلاين وإمكانية السفر بالمركبة المؤجرة كما يمكن للعملاء الحصول على الموافقة الفورية عند تقديم المعاملة مع تسهيلات ائتمانية.



وتدعو «عربة للإجارة» عملاءها وزوار المعرض بزيارة صالة عرضها في 360 للاستفادة من العروض الحصرية خلال فترة معرض الملا للسيارات ولاختيار السيارة المناسبة لهم باللون والمواصفات التي يختارونها.



وعلى مدار 45 عاما عرفت شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن بتوفير بدائل النقل الأكثر اعتمادا كبديل مثالي لامتلاك سيارة جديدة.



واليوم تضم شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن العديد من القطاعات التابعة والمعروفة بتقديم خدمات عالية الجودة، من أهمها عربة للإجارة والملا سيليكت للسيارات المستعملة والمضمونة وسيليكت لحلول النقليات، المدعمة جميعها بمراكز صيانة متخصصة وحائزة على شهادة الأيزو، بالإضافة الى الاعتمادات الفنية من كبرى شركات صناعة السيارات اليابانية والاميركية.



وبعد بداياتها في السبعينيات، ولتبنيها نهجا توسعيا يواكب التطور المتسارع في قطاع التأجير، تعد اليوم شركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات والمكائن واحدة من أكبر شركات تأجير السيارات في المنطقة بأسطول يحوي أكثر من 9000 سيارة والعديد من الأفرع منتشرة في جميع أنحاء الكويت بدءا من الأحمدي والشويخ إلى مدينة الكويت، حيث تقدم أحدث السيارات اليابانية والأميركية والأوروبية والكورية.