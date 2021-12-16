«360 الكويت» حاز الجائزة الذهبية من مجلس مراكز التسوق الدولي ضمن فئة تطوير المشاريع والتصميم

جائزتان ذهبيتان ضمن فئتي تطوير المشاريع والتصميم لتوسعة 360.. وفئة الامتياز في مجال التجزئة للمطاعم

جائزة فضية ضمن فئة التسويق لفعالية «الكار داين-ان» والتي نظمت في مواقف سيارات «360 الكويت»



حصدت مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع المتعددة الاستخدامات في الكويت 4 جوائز إقليمية وعالمية عن 360 الكويت تكريما للانجازات العديدة خلال السنة الماضية.

على المستوى الدولي، حاز 360 الكويت، أول وجهة متعددة الاستخدام للتجزئة والرياضة والترفية في المنطقة، الجائزة الذهبية من مجلس مراكز التسوق الدولي ضمن فئة تطوير المشاريع والتصميم وذلك بعد منافسة قوية من عدة دول مع عدد من مراكز التسوق العالمية المشاركة.



أما على المستوى الإقليمي، فحاز 360 الكويت على ثلاث جوائز خلال مؤتمر البيع بالتجزئة المقام من قبل مجلس مراكز التسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث حصل 360 الكويت، على جائزتين ذهبيتين، الأولى ضمن فئة تطوير المشاريع والتصميم لتوسعة 360 والثانية ضمن فئة الامتياز في مجال التجزئة للمطاعم والذي حصلت عليه ثريسكستي فودهول، أول فودهول في الكويت متخصص بدعم المواهب الكويتية في مجال المطاعم والمواد الغذائية والذي يتضمن أكثر من 21 متجرا مختصا.



أما الجائزة الثالثة فكانت فضية ضمن فئة التسويق لفعالية «الكار داين-ان» والتي نظمها 360 في مواقف السيارات لدعم مبيعات المطاعم والكافيهات الموجودة في 360 خلال فترة الاغلاق أثناء الجائحة وبهدف خلق تجربة مميزة وفريدة للزوار.