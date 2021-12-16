محمد القطان: تواجدنا في المطار طوال اليوم ضمن إستراتيجيتنا الهادفة لتوفير أفضل الخدمات وأسهلها للعميل

باسل الأسد: فرع المطار يعمل طوال أيام الأسبوع من 8:30 صباحاً إلى 11:30 مساءً في المرحلة الأولى



باهي أحمد



في إطار التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية، التي تتناسب مع احتياجات الأعداد المتزايدة من العملاء، دشن بنك الخليج فرعا جديدا في مطار الكويت الدولي، بصالة الوصول - المبنى رقم 1، ليرتفع بذلك عدد فروعه التي تغطي مختلف مناطق الكويت إلى 53 فرعا.



وجرى الافتتاح الرسمي للفرع بحضور الرئيس التنفيذي للبنك طوني ضاهر ونائب الرئيس التنفيذي وليد خالد مندني وعدد من القيادات التنفيذية في البنك، إلى جانب ممثلي وزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان إن تواجدنا في المطار يأتي لخدمة عملائنا طوال اليوم والمسافرين والراغبين في إنجاز معاملاتهم، بعد انتهاء الدوام الرسمي للفروع الأخرى، وذلك لتوفير أفضل الخدمات وأسهلها، وأقصى درجات الراحة للعملاء خلال انجاز معاملاتهم.



وأشار إلى أن استراتيجية البنك الخمسية تضع العميل في بؤرة اهتمامها، وتستهدف توفير تجربة مصرفية مميزة وسهلة وسريعة، من خلال تطبيق مشروع طموح للتحول الرقمي للخدمات والمنتجات، التي تكرس مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك للمستقبل.



من جانبه، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية - مدير إدارة الفروع باسل الأسد إن فرع المطار متكامل الخدمات، يقدم للعملاء كافة الخدمات المصرفية من فتح حسابات وطلب قروض والتقديم على البطاقات الائتمانية، وإجراء عمليات السحب والإيداع وتحويل وصرف العملات.

وقريبا نوفر خدمة صناديق الأمانات وعلى مدار الساعة لأول مرة في الكويت، بما يتيح للمسافرين الاحتفاظ بمتعلقاتهم الثمينة والمجوهرات لحين عودتهم إلى أرض الوطن، إضافة إلى الإصدار الفوري للبطاقات الائتمانية.



واشار إلى أن الفرع يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 8:30 صباحا إلى 11:30 مساء في المرحلة الأولى، على أن تصبح على مدى 24 ساعة في المرحلة الثانية، وذلك في إطار مساعينا المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات لعملائنا في المكان الذي يرغبون في تواجدنا به، وفي الوقت الذي يحددونه.



وقال إن بنك الخليج رفد فرع المطار بنخبة متميزة من موظفين ذوي الخبرة الطويلة والمشهود لهم بالكفاءة، لضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات للعملاء، مؤكدا حرص البنك ومساعيه المستمرة لتقديم تجربة مميزة للعميل، من خلال توفير الخدمات الحديثة وتسهيل الإجراءات والمعاملات المصرفية، عبر توفير الحلول التي تتسم بالبساطة والكفاءة والشفافية.