نظم البنك التجاري الكويتي مؤخرا يوما وظيفيا في كل من كلية الشرق الأوسط الأمريكية وكذلك جامعة الشرق الأوسط الأمريكية بمنطقة العقيلة، وذلك في إطار مسؤوليته الاجتماعية وحرصه على توفير فرص العمل للشباب الخريجين الكويتيين



وجاء تنظيم اليوم الوظيفي إيمانا من البنك التجاري بأهمية تنمية قدرات وطاقات الشباب الكويتي الطموح ومنحهم فرصا للعمل في القطاع الخاص بشكل عام والقطاع المصرفي والبنك التجاري الكويتي بشكل خاص.



وفي تعقيبه على تنظيم البنك لهذا اليوم الوظيفي، قال صادق عبدالله - مدير عام قطاع الموارد البشرية: نحرص في البنك التجاري على تنظيم مثل هذه الفعاليات والمنتديات الوظيفية التي تمثل فرصة طيبة للتواصل مع الشباب الكويتي الراغب في الحصول على فرص عمل مميزة في البنك التجاري الكويتي.



وبين أن البنك يضع الشباب الكويتي في بؤرة اهتمامه ويرى أن الاستثمار في العنصر البشري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للوطن والمواطن، ومن ثم يعمل على استقطاب الشباب الكويتي الطموح وتأهيله وتدريبه للعمل في كل قطاعات وإدارات البنك تطبيقا لاستراتيجيته الرامية إلى رفع نسبة العمالة الوطنية وخلق جيل واعد من المصرفيين الكويتيين الجدد في ظل رسالة البنك الهادفة إلى بناء المستقبل معا.



هذا، وقد قام فريق الموارد البشرية باستقبال الطلاب والطالبات واستعراض فرص العمل المتوافرة وتقديم العروض الوظيفية للفرص الوظيفية الشاغرة بالبنك، ومن ثم اجراء المقابلات الشخصية مع الطلبة والخريجين وإعطائهم كتابا بالموافقة الفورية على اجتيازهم للمقابلة الشخصية ليتم التواصل معهم فيما بعد من قبل قطاع الموارد البشرية لاستكمال إجراءات التوظيف.