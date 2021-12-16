أعرب المتطوعون العمانيون عن فخرهم بالمشاركة في تنظيم بطولة كأس العرب التي تختتم منافساتها السبت، وأكدوا أهمية خوض هذه التجربة ودورها في إكسابهم العديد من المهارات والخبرات في استضافة البطولات الرياضية الكبرى.



يشار إلى أن بطولة كأس العرب تشهد مشاركة أكثر من 5 آلاف متطوع من 90 دولة حول العالم.



وأعرب مدير إدارة استراتيجية التطوع باللجنة العليا للمشاريع والإرث ناصر المغيصيب، عن سعادته بالحضور القوي للمتطوعين العمانيين لدعم مختلف جوانب تنظيم البطولة، مشيدا بكفاءتهم وحماسهم لدعم جهود قطر في تنظيم هذا المهرجان الكروي الذي يحمل طابعا عربيا بامتياز.



وتشهد بطولة كأس العرب مشاركة 100 متطوع عماني ضمن جهود فريق المتطوعين للمساهمة في نجاح استضافة الدولة للبطولة.