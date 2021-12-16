أشاد البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 42 التي عقدت في الرياض بنجاح تنظيم بطولة كأس العرب - قطر 2021، وبالتنظيم المتميز والجهود التي بذلتها في إنجاح هذه البطولة تمهيدا لمونديال كأس العالم 2022، ومجددا دعم دول المجلس لقطر في كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إنجاح استضافتها للحدث العالمي الكبير العام المقبل.



ونجحت قطر في اختبار قدراتها التنظيمية خلال استضافتها النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب والتي تختتم منافساتها السبت المقبل، حيث بدأت البطولة في 30 نوفمبر الماضي.



وتأتي استضافة قطر لكأس العرب، قبل أقل من عام على تنظيمها نهائيات كأس العالم التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.



وخلال بطولة كأس العرب، تم تدشين ستاد البيت (ثاني أكبر ملاعب قطر من حيث السعة) الذي احتضن افتتاح البطولة بلقاء قطر والبحرين، وأيضا يشهد ستاد البيت المباراة النهائية مساء السبت المقبل.



وقد أقيمت مباريات كأس العرب على 6 ملاعب مونديالية وهي: أحمد بن علي، والمدينة التعليمية، والبيت، والجنوب، والثمامة، و974.



ومن المقرر حضور أمراء ورؤساء بعض الدول العربية ورؤساء الاتحادات الوطنية، لحفل الختام السبت المقبل في ستاد البيت، إلى جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جياني إنفانتينو.