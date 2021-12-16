قال لاعب المنتخب الجزائري يوسف بلايلي، إن هدفه في مرمى المنتخب المغربي، في ربع النهائي كان على طريقة الكابتن ماجد (بطل المسلسل الكرتوني الشهير).



وأضاف: «سعيد جدا بالمستوى الذي ظهرت به إلى الآن رفقة المنتخب وبالهدف الذي سجلته في شباك المغرب، والذي كان على طريقة الكابتن ماجد».



وجاء هدف بلايلي من مسافة بعيدة، حيث لاحظ تقدم حارس المغرب أنس الزنيتي عن مرماه، فسدد كرة رائعة أخذت طريقها إلى الشباك.



وختم: «لا يوجد أي سر في تسجيل هذا الهدف، لقد لاحظت أن الحارس المغربي كان يتقدم كثيرا، وهذا الأمر دفعني إلى تجريب حظي من بعيد ونجحت في التسجيل».