الدوحة - فريد عبدالباقي

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، أن مونديال العرب أثبت أنه أكبر من مجرد بروفة لمونديال 2022، وأنه مونديال حقيقي، مؤكدا نجاح البطولة العربية حتى الآن بكل المقاييس.

وقال إنفانتينو إن بطولة العرب في قطر تحولت إلى منافسة حقيقية، وإلى كأس العالم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأصبح أمرا مهما لـ150 مليون شخص عربي. وأشاد بـ«روعة التنظيم والملاعب الرائعة»، مضيفا أن الجماهير كانت شيئا لا يصدق وان البطولة تجاوزت كل التوقعات.

نجاح كبير لحملة ACTogether

إلى ذلك، تتواصل حملة ACTogether، في بطولة كأس العرب التي أطلقتها «فيفا»، ومنظمة الصحة العالمية والسلطات القطرية.

ونشر حساب الاتحاد الدولي الرسمي على موقع «تويتر» صور لإطلاق الحملة في كأس العرب خلال مباريات البطولة. وجاء إطلاق «فيفا» ومنظمة الصحة العالمية والسلطات القطرية لهذه الحملة، بهدف الدعوة إلى العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل ضمان الوصول العادل للقاحات وعلاجات واختبارات فيروس كورونا. وأضاف «فيفا» في بيانه: لا تزال نسبة كبيرة من سكان العالم عرضة للإصابة بالأوبئة والأمراض التي قد تصل خطورتها إلى الوفاة، خاصة في ظل استمرار عدم المساواة في توزيع اللقاحات على العالم.

وتابع: تؤكد منظمة الصحة العالمية على ضرورة توسيع نطاق الوصول إلى اللقاحات والعلاجات والتشخيص، وذلك بدعم مبادرة الوصول العالمي السريع لأدوات مكافحة كورونا (ACT Accelerator)، والالتزام الصارم بتدابير الصحة العامة.

ويسعى الاتحاد الدولي لاستغلال منصة كرة القدم خلال كأس العرب 2021 من أجل بث سلسلة من مقاطع الفيديو داخل الاستادات وخارجها في المدن المحيطة بها، كما يظهر قادة المنتخبات المشاركة دعمهم لهذه الرسالة، وستتحصل اتحاداتهم الأعضاء على أدوات لتشاركها مع أتباعها عبر منصات تواصلها الاجتماعية والرقمية. وكانت حملة ACTogether # التوعوية قد أطلقت للمرة الأولى خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية في فبراير 2021، ويرمز إعادة تنشيطها هذه المرة إلى استمرار خطر جائحة كورونا.