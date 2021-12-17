حنان عبد المعبود



أكدت وزارة الصحة أن الأدوية والمكملات الغذائية تخضع لتسعيرة الوزارة، في حين ان المستحضرات والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل لا تخضع لتلك التسعيرة.



وأوضحت «الصحة» في بيان لها أن دراسة تخفيض الأسعار بدأت منذ 2014، تزامنا مع مشروع توحيد الأسعار الخليجية للأدوية الطبية، وتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة للمجموعات الأولى في مارس 2015، وبعد ذلك توالى نشر قوائم تخفيض الأسعار واحدة تلو الأخرى سنويا، حتى بلغ عدد الأدوية المخفضة في الكويت 4151 دواء، لافتة الى أن آخر دراسة لتخفيض أسعار مجموعة جديدة من الأدوية تمت العام الحالي 2021.

وأشارت الى انه سيتم نشر قوائم أسعار الأدوية المخفضة الجديدة حال الانتهاء من الدراسة خلال الأشهر المقبلة، وذلك بعد التنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، مؤكدة أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية موحدة في جميع الصيدليات الأهلية بالكويت، وفي حال مخالفة التسعيرة يتم تحويل المخالف للشؤون القانونية تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، وذلك حسب قانون مهنة الصيدلية 28 لسنة 1996، كما يمكن الرجوع للموقع الرسمي لوزارة الصحة وذلك للاطلاع على الأسعار الموحدة للأدوية والمكملات الغذائية، هذا بالإضافة لإمكانية تقديم بلاغ رسمي عبر موقع الوزارة، وذلك في حال وجود مخالفة في التسعيرة أو تاريخ الصلاحية أو مشاكل في جودة التصنيع أو أي بلاغ آخر يخص الأدوية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، حتى يتم التحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية.