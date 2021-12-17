«العلاقات الدولية» إدارة حيوية في وزارة الصحة ولديها أجندة عمل حافلة خلال الفترة المقبلة

الكويت وافقت على مقترح وجود اتفاقية دولية للاستعداد للجوائح والطوارئ في المستقبل



حنان عبدالمعبود



كشفت مدير ادارة العلاقات الدولية بوزارة الصحة د.رحاب الوطيان عن حوار استراتيجي صحي قادم مع الولايات المتحدة، مؤكدة ان ذلك يأتي في اطار تعزيز التعاون بين البلدين.



وأوضحت الوطيان في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن «العلاقات الدولية» ادارة حيوية تقوم على العلاقات مع دول مجلس التعاون وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، ولديها أجندة عمل حافلة خلال الفترة المقبلة، وأهمها لقاءات ثنائية مع بعض دول الخليج يتم خلالها تناول أمور مشتركة مثل الرعاية الصحية الأولية والأمراض المزمنة الغير معدية.



وأضافت: على مستوى جامعة الدول العربية هناك تدوين تقوم به الجامعة حاليا ويتضمن جهود الدول في مكافحة فيروس كورونا، لافتة الى مشاركة الكويت في هذا الشأن حيث يتم خلاله احصاء أبرز الجهود التي تمت من الكويت ويتم تدوينها ضمن تلك الجهود.



وعن مشاركة وزارة الصحة في الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته جمعية الصحة العالمية بجنيف أوضحت ان الاجتماع شهد مناقشة وجود صك دولي «اتفاقية» للاستعداد للطوارئ «الجوائح» في المستقبل، مؤكدة أن الكويت صوتت على أهمية الموافقة على هذا الصك الذي لم يحدد اسمه بعد ولكنه سيكون عبارة عن أداة لها شروط ومعايير تكون خاصة بالدولة نفسها تحدد فيها كيفية مواجهة الجوائح مستقبلا.



وتابعت: في اطار العلاقات بين الادارة والمكتب الدائم لمنظمة الصحة العالمية بالكويت، تم مؤخرا تنظيم دورة «القيادة من اجل التغيير الايجابي» بهدف تطوير المهارات وتبادل المعلومات حول أهمية التغيير الإيجابي في المنظومة الصحية، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمحاضرين من المنظمة وجامعة جون هوبكنز وتمت استضافة قياديي وشاغلي الوظائف الإشرافية في الوزارة، إلى جانب ممثلين عن دول مجلس التعاون، وتضمن البرنامج أحدث المعلومات والمستجدات بشأن تطور الإدارة الصحية وتزويد المشاركين بالخبرات والمهارات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه النظم الصحية الحديثة مثل التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية والجوائح والأوبئة، كما تطرق البرنامج إلى اقتصاديات الصحة وبرامج الصحة العامة والديبلوماسية الصحية.