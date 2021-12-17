نظم مستشفى السيف حملة للتبرع بالدم تضامنا مع بنك الدم ففي إطار مسؤوليته الاجتماعية، وسعيه لتلبية احتياجات المجتمع، وشارك فيها موظفو ومسؤولو المستشفى.



وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصالات ريان معرفي، إن المستشفى نظم هذه الحملة إيمانا منه بمسؤوليته الاجتماعية تجاه المجتمع الكويتي، لافتة إلى أن الحملة جاءت بمنزلة دعوة للجميع للتبرع بالدم فقد تنقذ قطرة دم حياة إنسان، مشيرة إلى أن الدم وقود الحياة في جسم الإنسان.



وأشارت معرفي إلى أهمية التبرع بالدم لصحة الجسم، لافتة إلى ضرورة التوعية بالتبرع في الكويت في ظل الاحتياج المستمر لبنك الدم بتوفير أعداد كبيرة ومناسبة من أكياس الدم التي تستخدم في الكثير من الأغراض الصحية سواء في العمليات أو في نقل الدم للحالات الحرجة والحوادث وغيرها.

ودعت معرفي الجميع من المواطنين والمقيمين إلى التبرع بالدم لان متبرع اليوم قد يكون في حاجة إلى كيس دم في الغد. كما أن المستشفى يسعى دائما إلى دعم مثل هذه الأنشطة الإنسانية إيمانا منه بمسؤوليته الاجتماعية.



وقالت معرفي إن هذه هي المرة الرابعة التي تنظمها إدارة المستشفى لحملة التبرع بالدم وذلك تلبية لمناشدة بنك الدم بالتبرع لتغطية نقص المخزون من الدم في البنك.



وفي نهاية اليوم، شكرت إدارة المستشفى بنك الدم وجميع المتبرعين على تفاعلهم مع هذه الحملة والتي قد تنقذ حياة الكثيرين بإذن الله.