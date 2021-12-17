عبدالكريم العبدالله



أطلقت وزارة الصحة المرحلة الثامنة من حملات التطعيم الميداني التي تترأسها مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.دينا الضبيب والتي تستهدف منح الجرعة التنشيطية الثالثة «التعزيزية» للعاملين في المساجد، والجمعيات التعاونية وشركات النقل العام والنفط والاتصالات ومطاحن الدقيق والألبان والصناعات الوطنية، والمجمعات التجارية ومحطات الوقود ودور السينما، والفنادق والمطاعم والحسينيات والبنوك.



وبدأت الحملات الميدانية بمنح الجرعة الثالثة للعاملين في قطاع المساجد، والذي يقارب 6000 موظف، ومن ثم ستنتقل الى الفئات الاخرى التي سبق أن تم منحها الجرعتين.



وسيكون منح الجرعة الثالثة عبر جدول زمني تم التخطيط له، كما ستستهدف الحملة أيضا الفئات التي لم يتم تطعيمها سابقا.



والجدير بالذكر أن مراحل حملات التطعيم الميداني السابقة شملت تطعيم 270 ألفا بمختلف القطاعات والجهات.