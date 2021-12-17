أسامة أبو السعود



أكد وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاحصاء هاشم القلاف حرص الوزارة على صيانة وتطوير نظم الوزارة الالكترونية بشكل دائم وإدخال وسائل التكنولوجيا المتطورة عبر ميكنة الإجراءات تسهيلا على المتقاضين.



وتابع القلاف في تصريح صحافي ان وزارة العدل تسعى دائما لتقديم كل الخدمات لجموع المراجعين بأعلى كفاءة وأمان.



وأضاف «وفي اطار هذا الحرص قامت الوزارة بإجراء صيانة لأجهزتها وأثناء ذلك حدث خلل فني، وقد قامت الوزارة فورا بالإجراءات اللازمة وبذل كل الجهود لإصلاح الخلل الفني والذي تأثرت به مؤقتا بعض الإدارات ومنها إدارة التوثيق وإدارة التسجيل العقاري وجزء من ادارة التوثيقات الشرعية. واستطرد قائلا «وبالعمل المتواصل لإصلاح الخلل تمت إعادة الخدمات تدريجيا لتلك الإدارات ولكن بصورة ابطأ من المعتاد وجار العمل على تشغيل تلك الخدمات بطاقتها القصوى في اسرع وقت ممكن وقد تم انجاز عدد 175 معاملة بإدارة التسجيل العقاري وعدد 2762 معاملة بإدارة التوثيق خلال الأيام الثلاثة الماضية».



وأضاف القلاف «علما بأن هناك العديد من الإدارات بالوزارة لم تتوقف خدماتها طوال الأسبوع وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد بلغ عدد المعاملات التي أنجزت من خلال الأنظمة الآلية للمحاكم وإدارات التنفيذ والدفع الإلكتروني والشهادات والاستعلام ومراكز الخدمة وغيرها منذ بداية الأسبوع 100805 معاملات إلكترونية.