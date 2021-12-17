العبدال: رسالة المعهد تتمثل في تنمية الإدراك الذهني للأطفال وتوعيتهم بأهمية العلوم



دارين العلي



افتتح معهد الكويت للأبحاث العلمية امس معرض الطفل الرابع في المركز العلمي، وذلك ضمن اهتمامه بتشجيع أبناء الكويت على ممارسة وتنمية روح البحث العلمي لدى الجيل الناشئ.



وخلال كلمة للقائم بأعمال مدير عام المعهد ألقاها نيابة عنه المدير التنفيذي لقطاع التسويق والعمليات التجارية عبدالمحسن الهارون، قال فيها ان المعرض موجه للأبناء الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عاما، وهي المرحلة التي تتشكل فيها اهتمامات الطفل العلمية، ويظهر شغفه بالمعرفة واكتشاف الأشياء، حيث تتكون ميوله وتترسخ لديه قيم تظل مدى الحياة.



ولفت الهارون الى أن المعرض يحظى بإقبال واسع، حيث شارك في دوراته الثلاث السابقة أكثر من 2000 طفل قاموا بالعديد من التجارب العلمية المبسطة، مشيرا الى السماح للطلبة بإجراء العديد من التجارب المختبرية بأسلوب سهل يناسب قدراتهم ومرحلتهم العمرية، ومنها استخلاص الحمض النووي من الفواكه، والتعرف على العوامل الطبيعية المؤثرة في الطحالب البحرية، وكيفية تنفيذ عمليات فلترة للمياه، وإجراء العديد من الاختبارات المتعلقة بكفاءة الطاقة، والتعرف على طبيعة المياه من مصادر مختلفة، كما أن قطاع العلوم والتكنولوجيا في المعهد سيقوم بعرض ابتكاراته التي تخدم أبناءنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيتيح لهم إجراء تجارب خاصة تناسب قدراتهم.



وذكر ان المعرض يؤدي رسالة مهمة في استقطاب علماء المستقبل وإثارة الاهتمام والشغف بالعلوم والتفاعل معها والمحافظة على البيئة في جو من الحرية والمتعة.



وفي تصريح لـ «الأنباء»، قال مدير ادارة التسويق يوسف العبدال ان الهدف من المعرض إيصال أهمية العلم والبحث العلمي للفئات العمرية الصغيرة التي تبدأ بالنمو العقلي، لافتا الى ان التجارب التي سيتم الاطلاع عليها جميعها مبسطة تسمح للطفل باستيعابها وتجربتها بنفسه حتى يترسخ البحث العلمي في ذهنه.



وأوضح العبدال ان هذه المعارض والدورات العلمية التي يقدمها المعهد تهدف الى تنمية الإدراك الذهني للاطفال بأهمية العلوم.



هذا، ويتضمن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام، تجارب علمية مبسطة بمشاركة جميع المراكز البحثية التابعة للمعهد، كمركز أبحاث الطاقة والبناء، وأبحاث المياه، وأبحاث البيئة والعلوم الحياتية، وأبحاث البترول، حيث تقدم هذه المراكز العديد من التجارب منها: استخلاص الحمض النووي من الفواكه، النافورة اليدوية، سحر الألوان، البرتقالة الخارقة، الطحالب البحرية وتأثرها بالعوامل الطبيعية، تآكل الشواطئ، عملية فلترة المياه المتسخة باستخدام ورقة ترشيح، والتوصيل الكهربائي والفرق بين المياه (مياه بحر، مياه شرب، مياه قطرية)، كفاءة الطاقة، تركيز الكربوهيدرات.