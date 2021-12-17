أسامة ابوالسعود



بارك السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات فالح البرازي للعاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج والعاملين بالمنطقة المقسومة «الخفجي» تحويل مكافأة وزارة النفط للبنوك فعليا، ما يعد تأكيدا على أحقية العاملين بها.



وقال البرازي إن قرار وقف مكافأة وزارة النفط عن العاملين الكويتيين خارج الحدود بمنطقة الخفجي المشتركة جاء مخالفا للقوانين والاتفاقيات والحق العمالي الذي يعتبر من الحقوق المكتسبة وكان صادما للجميع، خاصة أنه صدر بقرارات من مجلس الوزراء منذ أكثر من 30 عاما، مبينا ان هذا الإنجاز جاء بناء على تحرك النقابة على أعلى مستوى لإعادة الحق لنصابه الصحيح، حيث إن جهود النقابة واتحاد عمال البترول الذي تدخل بشكل سريع أسفرت عن استمرارية صرف مكافأة وزارة النفط كما كانت بالسابق.



وأكد أن الاتحاد ونقاباته العمالية وجدت لحفظ حقوق العاملين والدفاع عنها بشتى الوسائل وأن التحرك المنسق مع الجهات المختصة والمسؤولين بالدولة من خلال تقديم الأسانيد القانونية والحجج الواقعية أثمرت عن إعلان الجهات المختصة بالدولة أحقية العاملين بالمنطقة المقسومة بهذه المكافأة واستمرارية صرفها وفق المعطيات السابقة والنظم المتبعة دون أي انتقاص، مثمنا التفهم الكبير لوزير النفط ورئيس «الفتوى والتشريع» لهذا المطلب العمالي وإصدارهم الرأي القانوني المنصف الذي يؤكد استحقاق المكافأة، والتي تشمل عددا كبيرا من العاملين الكويتيين الذين يقطعون مسافات طويلة يوميا من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني من خلال عملهم في المنطقة المقسومة.