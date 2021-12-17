وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية امس على علاجين جديدين مضادين لـ«كوفيد-19»، الأول بالأجسام المضادة أحادية النسيلة يطلق عليه «غلاكسو سميث كلاين» والثاني عقار مثبط للمناعة مرخص في الاتحاد الأوروبي لمعالجة حالات الالتهاب المختلفة يعرف بـ«كينيريت».



وقالت الوكالة في بيان إن «غلاكسو سميث كلاين، مخصص لمعالجة كوفيد-19 لدى البالغين والمراهقين الذين لا يحتاجون إلى أكسجين إضافي والذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض»، فيما وسع استخدام «كينيريت» ليشمل «معالجة كوفيد-19 لدى البالغين، الذين يحتاجون إلى أكسجين إضافي، والمعرضين لخطر الإصابة بفشل تنفسي حاد». الى ذلك، أعلنت الحكومة الفرنسية امس انها أعادت فرض وجود «أسباب مقنعة» للسفر من وإلى بريطانيا اعتبارا من الغد في مواجهة «الانتشار السريع جدا» لمتحورة أوميكرون في هذا البلد.



وأكدت رئاسة الحكومة الفرنسية في بيان أنه تم تقليص مدة صلاحية الاختبارات عند مغادرة المملكة المتحدة من 48 ساعة إلى 24 ساعة، كما فرض نظام حجر عند الوصول إلى فرنسا، داعية جميع المسافرين إلى «تأجيل رحلاتهم» إلى بريطانيا.