القاهرة - هالة عمران ووكالات



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصري عن عقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021/ 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 أبريل 2022، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات أبنائنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021/ 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي العام.



الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صحة ما انتشر من معلومات بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021-2022.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن. وشددت على التزام المدارس بكل محافظات الجمهورية بتطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول، دون حذف أي جزء منها، مشيرة إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مناشدة الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.