القاهرة - هالة عمران وناهد إمام



وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه امس على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث ستقوم وزارة الصحة بإرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح.



جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء خلال الاجتماع برئاسة د.مصطفى مدبولي، لتقرير من د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول موقف الجائحة محليا وعالميا.



وأكد د.خالد عبدالغفار على توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، موضحا أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022.



كما عرض عبدالغفار الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه تم حتى الآن منح نحو 52 مليون جرعة، سواء الجرعة الأولى أو الثانية على مستوى الجمهورية، بمعدل 551 ألف جرعة يوميا، كما تتوافر 64.5 مليون جرعة جاهزة للتطعيم، وفيما يتعلق بالفئات العمرية الأقل من 18 عاما، مشيرا إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من هذه الفئة بلغ حتى الآن نحو 540 ألف شخص، سواء بالجرعة الأولى أو الثانية.



وأوضح عبدالغفار أن الكمية المتوافرة حاليا من اللقاحات تكفي لتطعيم 100% تقريبا من المستهدفين بداية من سن 12 عاما فأكثر، لافتا إلى أن إجمالي المستهدفين نحو 72 مليون شخص، تم تطعيم نحو 31 مليون شخص بالجرعة الأولى فعليا، ومتبقي نحو 41 مليون شخص، ومن المتوقع الوصول إلى 23 مليون متطعم بالجرعة الثانية بنهاية ديسمبر 2021.



وأضاف: أنه تم البدء في تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للمتخلفين عن الحضور، وتم إعطاء الجرعة الثانية لحوالي 205.211 شخصا منذ إطلاق الخدمة، مشددا على أنه تم التعامل طبقا للقانون مع بعض الحالات المضبوطة بتزوير شهادات تلقي اللقاح، وتم تحويلهم جميعا إلى النيابة العامة، لافتا إلى أن هذا الفعل يعد جناية، ويوقع عقوبات مشددة على المتورطين فيه، لكونه يسبب ضررا للمجتمع.