عبدالعزيز الفضلي



عادت إلى البلاد الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في مسابقة «مناهزات اللغة العربية» وكان في استقبالهن عدد من قياديي وزارة التربية بقاعة التشريفات بالمطار.



وقالت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في المسابقة غلا العنزي، ان اللغة العربية بحر واسع في معانيه ودرره والذي يدخله صعب أن يخرج منه لما يجده فيه من متعة وشغف، لافتة إلى أن اهتمام والدتها منذ صغرها بتعليمها أسس وفنون اللغة العربية مما ساهم في تنمية مهاراتها فيها، معربة عن شكرها لكل من وقف معها في مشوارها وعلى رأسهم أسرتها ومعلماتها ومديرة مدرسة جمانة بنت أبي طالب.



بدورها، ذكرت الطالبة الحاصلة على الميدالية الذهبية في نفس المسابقة غادة العتيبي، أنها حققت هذا الانجاز بفضل الله أولا ثم بجهود اسرتها ومعلماتها ومديرة ثانوية الفروانية التي كان لها دور كبير في مساندتها، مهدية هذه الانجاز إلى صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي.



من جانبها، أوضحت الطالبة الحاصلة على الميدالية الفضية جمانة اشكناني أنها واجهت صعوبة في الموازنة بين اختبارات الصف الثاني عشر والتحضير لهذه المسابقة، إلا أنها وفقت بفضل الله ثم بجهود وتشجيع الأسرة والمدرسة والمعلمات، ما ساهم في تحقيق هذه النتيجة.



بدوره، قال الوكيل المساعد للتنمية التربوية فيصل المقصيد إن حصول الطالبات على هذا الانجاز وتحقيق المراكز الاولى في مسابقة مناهزات اللغة العربية شيء يثلج الصدر ويعكس حرص واهتمام الطالبات واسرهن ومعلماتهن ووزارة التربية بشكل عام على تحقيق أفضل النتائج.



وأضاف المقصيد: نتقدم نيابة عن وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكلاء المساعدين والأسرة التربوية بأخلص التهاني على هذا الانجاز الذي يضاف إلى سجل إنجازات الكويت في شتى المحافل الدولية.



من جهته، قال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة إن الكويت كلها سعيدة وتشعر بالفخر والاعتزاز لما حققته الطالبات من مراكز متقدمة في مسابقة اللغة العربية، مؤكدا أن وزارة التربية لا تألوا جهدا في سبيل تعزيز قدرات الطلبة وتنمية مهاراتهم، ونرفع هذا الانجاز إلى صاحب السمو وسمو ولي العهد وشعب الكويت كافة.