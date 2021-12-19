«شؤون الطلبة» لديها قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة الخدمات والرعاية لهم بكل يسر

مستعدون للتعاون مع «نزاهة» لتحقيق مصلحة الجامعة والكويت وتشكيل نوادٍ لهيئة مكافحة الفساد في كل كلية



ثامر السليم



أكد القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي أن العمادة لم تتوقف طوال أزمة كورونا من خلال استمرار اللجان الطلابية في أعمالها وكذلك اللقاءات الإرشادية للطلبة المقبولين في الجامعة عن طريق «الأونلاين».



وأضاف د.العنزي أن العمادة تهتم بالوضع المعيشي للطالب الجامعي والحرص على صرف المخصصات المالية لطلبة جامعة الكويت، مبينا أن العمادة جاهزة لتنظيم جميع الأنشطة الطلابية وقد وافقت السلطات الصحية على السماح للجامعة بعمل الأنشطة.



وأشار د.العنزي إلى أن العمادة اتفقت مع هيئة مكافحة الفساد في زيارتهم لعمادة شؤون الطلبة على تشكيل نواد لهيئة مكافحة الفساد في كل كلية، موضحا أن الأهداف المرجوة التي تصب في مصلحة الجامعة والكويت تحقق التميز والشفافية والنزاهة.



«الأنباء» التقت القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة بجامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي، واليكم التفاصيل:



ما مهام عمادة شؤون الطلبة بجميع أقسامها بجامعة الكويت؟



٭ تختص عمادة شؤون الطلبة بخدمة طلاب وطالبات جامعة الكويت من خلال اداراتها الست المختلفة، ففي إدارة الرعاية الاجتماعية التي تقدم المكافأة الاجتماعية للطلاب والطالبات لديهم قسم التشغيل الاجتماعي وتعنى الإدارة بكل ما يتعلق بالطالب من الناحية المالية والاجتماعية، بالإضافة الى إدارة الشؤون الطلابية والتي تختص بكل ما يهم الطلبة من الناحية الأكاديمية والقانونية وكذلك تعنى بالعمل النقابي داخل الجامعة للجمعيات والأندية الطلابية، وكذلك إدارة الإرشاد الأكاديمي التي تعنى بإرشاد الطالب منذ دخوله إلى الجامعة حتى يجد الطريق السهل وحتى لا يقع في العقبات فهي ترشده الى جميع لوائح الجامعة، وإدارة الأنشطة الثقافية وإدارة الأنشطة الرياضية تعنى بمواهب الطلاب والطالبات وتعمل على صقل تلك المواهب وتنمي مهاراتهم وهناك مرافق متعددة بجامعة الكويت، اما بالنسبة للطلبة الوافدين فلدينا إدارة الإسكان الطلابي التي تعنى بتوفير السكن الطلابي والتغذية للطلبة الذين يدرسون في جامعة الكويت عن طريق المنح الثقافية من سفاراتهم بالإضافة الى صرف مكافأة لطالب المنح كما يمكن للطالب الكويتي أو غير الكويتي تقديم طلب إلى لجنة السكن في حال كان يحتاج إلى السكن الطلابي.



ما إجراءات عمادة شؤون الطلبة خلال جائحة كورونا؟



٭ عملت عمادة شؤون الطلبة من بداية الجائحة على تطبيق الاشتراطات الصحية حفاظا على مصلحة الطلبة، وذلك من خلال تعقيم إدارات العمادة المختلفة والمنشآت الرياضية والفنية، كما عملت العمادة على تهيئة أماكن سكن الطلبة الوافدين لخلق بيئة آمنة لهم، وكذلك قامت العمادة بعمل خطة في بداية الجائحة للتعامل مع الطلبة القادمين من خارج الكويت من خلال عمل محاجر لهم.



كما أن أعمال عمادة شؤون الطلبة لم تتوقف طوال أزمة كورونا من خلال استمرار اللجان الطلابية في أعمالها وكذلك اللقاءات الإرشادية للطلبة المقبولين في الجامعة عن طريق «الاونلاين»، كما أن العمادة قامت بتفعيل خدمة «الواتساب» في جميع أقسام العمادة للتسهيل على الطلبة والإجابة عن استفساراتهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقت من خلال تسجيل المكافأة الاجتماعية للطلبة الكترونيا.



ماذا عن اتفاقية جامعة الكويت مع هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)؟



٭ عمادة شؤون الطلبة على أتم الاستعداد للتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لتحقيق التعاون المطلوب والأهداف المرجوة التي تصب في مصلحة الجامعة والكويت ويحقق الأهداف التي تحقق التميز من الشفافية والنزاهة في الكويت وقد تم الاتفاق مع هيئة مكافحة الفساد في زيارتهم لعمادة شؤون الطلبة على تشكيل نواد لهيئة مكافحة الفساد في كل كلية.



ما المميزات المالية التي تقدمها الجامعة للطلبة؟



٭ تهتم عمادة شؤون الطلبة بالوضع المعيشي للطالب الجامعي والحرص على صرف المخصصات المالية لطلبة جامعة الكويت من الكويتيين وأبناء الكويتيات بواقع شهريا 200 دينار، وللطالب الكويتي المتزوج من كويتية بما لا يقل عن 350 دينارا.



كما ان الطالب غير الكويتي يتقاضى 50 دينارا كويتيا من صندوق الطالب حسب شروط بيت الزكاة، والذي من خلاله يتم تقديم المساعدة الاجتماعية للطلبة المحتاجين للعون المادي، لتيسير اتمامهم الدراسة، وذلك وفقا لشروط محددة، وبمراعاة دخل الفرد بالنسبة للأسرة، التي ينتمي اليها الطالب الذي يقدم على الصندوق.



ما الخدمات التي تقدمها العمادة للطلبة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة؟



٭ لدى عمادة شؤون الطلبة قسم خاص لذوي الاحتياجات الخاصة تابع لإدارة الرعاية الاجتماعية ويخدم جميع الطلبة من هذه الفئة من خلال تقديم كافة الخدمات والرعاية لهم بكل يسر، كخدمات مترجم الإشارة للصم والبكم، وخدمات المعاقين وكتاب للإعاقة البصرية.



كلمة أخيرة؟



٭ أبواب عمادة شؤون الطلبة مفتوحة لجميع طلبة الجامعة وهي على أتم الاستعداد للرد على جميع استفسارات الطلبة طوال العام الدراسي، كما ان إدارات العمادة المختلفة تعمل لخدمة الطلبة جميعا وهدفها هو أن يستثمر الطالب وقته في الجامعة.



كما ان هدف العمادة هو الإسهام في إعداد الطالب الجامعي لتتحقق له الشخصية المتوازنة المتكاملة، إضافة إلى توعية الشباب الجامعي وتقوية شعورهم بالانتماء إلى وطنهم، مع توفير الرعاية الثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية والرياضية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ولطلبة المنح الدراسية من الوافدين.