عبدالعزيز الفضلي



انتهت أغلب مدارس المرحلة الثانوية من تقديم المناهج الدراسية المقررة في الفصل الاول للطلبة وتتجه الانظار الى اختبارات الفترة الاولى التي ستكون للصفين العاشر والحادي عشر خلال الفترة من 29 ديسمبر الجاري حتى 10 يناير المقبل بينما تنطلق اختبارات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي يوم 12 يناير المقبل وتستمر حتى يوم 24 من نفس الشهر.

وكشفت مصادر تربوية ميدانية لـ«الأنباء» عن ان عددا من المدارس حددت الأحد 19 من الشهر الجاري موعدا لبدء مراجعات دروس المواد الاساسية، مشيرة الى انها ستستمر حتى 23 من الشهر نفسه. وأكدت المصادر على ان المراجعات تقتصر على طلبة المدرسة نفسها فقط ولا تستقبل طلبة المدارس الأخرى، مشددة على انه لن يسمح بدخول الطلبة المتأخرين مع تطبيق لائحة الجزاءات على المخالفين.