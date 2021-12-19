تقدمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت بالشكر وعظيم الامتنان لكل الاساتذة على ثقتهم الغالية خلال انتخابات جمعية أعضاء هيئة التدريس التي عقدت 13 الجاري واشادات الهيئة الإدارية للجمعية بسلاسة سير العملية الانتخابية والتي عكست وعززت نضج المسار الديموقراطي الوطني.



وجاء تشكيل المناصب الإدارية ورئاسة اللجان العاملة الذي تم في الاجتماع الأول للهيئة الإدارية كالتالي:



د.شملان القناعي الرئيس



د.أمثال الحويلة نائب الرئيس ورئيسة اللجنة الاجتماعية



د.سالم المطرود أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية



سعود العبدالله أمين الصندوق ورئيس لجنة مدرسي اللغات



د.محمد العنيزي المنسق العام والناطق الرسمي ورئيس مكتب مركز العلوم الطبية



د.سعد مخصيد رئيس لجنة دعم البحث العلمي والتصنيف الجامعي والشؤون الأكاديمية



د.فلاح الهاجري رئيس مكتب شؤون أعضاء هيئة التدريس والتظلمات والشكاوى



عبير الرفاعي رئيس لجنة المدرسين المساعدين



د.علي الكندري عضو الهيئة الإدارية