افتتحت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت معرض التصميم الهندسي الـ40 بمشاركة 102 مشروع من مختلف الأقسام العلمية تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لمدة يومين في مدينة صباح السالم الجامعية.



وقال ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير التعليم د. محمد الفارس في كلمة له على هامش الافتتاح ان المعرض يضم عددا من المشاريع الهندسية ذات التفكير الإبداعي والابتكاري تهدف الى خدمة المجتمع والبشرية لحياة مستدامة وتعكس مدى ما يملكه أبنائنا وبناتنا من مهندسي المستقبل من كفاءات وطاقات بناءة ومنتجة تتسم بالقدرة على الإبداع وهذا ما يدعو للفخر والاعتزاز بهم.



ودعا الفارس الى ان يكون لمثل هذه المشاريع امتداد على أرض الواقع وأن تكون بداية لفتح آفاق جديدة ومتسعة لهؤلاء المهندسين والمهندسات في المستقبل وذلك للانخراط والمنافسة بسوق العمل والمساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز خطة الكويت 2035.



واشاد بالدور الفاعل لأعضاء الهيئة الأكاديمية للجهود المتميزة التي يقومون بها في مجال التعليم الجامعي من خلال استثمارهم الأمثل في الثروة البشرية وتنمية مهارات الطلبة في كافة التخصصات وهذا ما يحتاج اليه الوطن لتنشئة جيل قادر على تسلم مهامه في المستقبل فهم الثروة الحقيقية والاستثمار الأمثل للكويت.



وأضاف الفارس ان كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت هي مصنع للأفكار والابتكارات الهندسية التي تعالج الكثير من المشكلات المحلية والدولية بأيادي الطلبة المهندسين والمهندسات تحت إشراف نخبة مميزة من الاساتذة من أصحاب الخبرة والاختصاص في الكلية.



من جهته، قال القائم بأعمال نائب مدير جامعة الكويت للتخطيط د.محمد زينل في كلمة له خلال الافتتاح ان إقامة معرض التصميم الهندسي تأتي بعد عودة الدراسة التقليدية بعد توقفها بسبب تداعيات فيروس كورونا وكونه المعرض الأول الذي يقام في حرم مدينة صباح السالم الجامعية فإنه «يحملنا مسؤوليات عدة أهمها يكمن في دعم توجهات الدولة لخلق رأسمال بشري ابداعي يواكب تحديات التنمية».



وأشار إلى أن الكوكبة المميزة المشاركة في هذا المعرض من شباب هذا الوطن هي محل فخر اذ استمر جهدهم طوال سنوات دراستهم في كلية الهندسة والبترول لنراه اليوم على أرض الواقع في مشاريع ترسم المستقبل المهني الناجح وسبيل لفتح آفاق الابداع والتفوق في مستوى عال من المهنية والاحترافية تعكس قدرات المشاركين على المساهمة الفعالة في تحقيق رؤى وتطلعات كويت المستقبل.



بدوره، اوضح مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين د. دعيج الركيبي في كلمة مماثلة أنه خلال الفترة ما بين 2001 و2021 تم الوصول الى 2400 مشروع وعدد 10 آلاف طالب وطالبة تخرجوا من كلية الهندسة والبترول، معربا عن شكره لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على مواصلة المشاركة منذ أول معرض تصميم هندسي إلى هذا اليوم.



من جانبه، ذكر مدير إدارة الابتكار في مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع م.عبدالله الجدعان في تصريح صحافي ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي حريصة على دعم هذا المعرض سنويا والحضور للاطلاع على الأفكار الرائعة للمهندسين في مشاريع التخرج، مشيرا الى أن حضورهم لا يقتصر على الدعم المادي او المعنوي ولكن حتى لاستقطاب بعض الأفكار لهذه المشاريع ليتم احتضانها عن طريق مركز صباح الأحمد بإصدار شهادة براءة اختراع أو المساعدة في التطوير التكنولوجي حسب الطاقة البشرية المتوفرة بالمركز.