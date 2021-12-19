ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه بعد عودة الحياة الطبيعية واستقرار الوضع الصحي في البلاد بعد جائحة كورونا، وتسهيلا على الاخوة المواطنين، اعلن قطاع شؤون الإقامة عن بدء استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات (العمالة المنزلية) المادة 20 التي مضى على تواجدها خارج البلاد مدة 6 أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مدة تواجدهم خارج البلاد اعتبارا من تاريخ 1/12/2021 ومن ثم يتم إلغاء اقامتهم تلقائيا بعد مرور ستة أشهر.



وذلك بعدما توقف هذا الإجراء في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد- 19 والتي فرضت قيودا على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من اجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.



وتوضح الإدارة انه يمكن للإخوة المواطنين بحالة رغبتهم في تواجد العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد على 6 اشهر وعدم سقوطها تلقائيا، التقدم للإدارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا اذن بالغياب للعمالة المنزلية المتواجدة خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مدة 6 أشهر.

الى ذلك رجح مصدر امني ان تطبق الوزارة نفس الاجراء مع باقي انواع مواد الاقامة خاصة المادة 22 الالتحاق بعائل والمادة 18 إقامة للقطاع الخاص على ان تمهل هذا الشرائح فرصة قد تكون مماثلة.