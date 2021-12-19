أكد مدير إدارة نادي ضباط الشرطة العقيد سليمان شنيبر ان المخيم الربيعي لنادي ضباط الشرطة بمنطقة صبحان قد اتم كافة الاستعدادات والتجهيزات والبرامج والأنشطة لاستقبال رواده من ضباط وزارة الداخلية وعائلاتهم، اعتبارا من اليوم الأحد من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء طوال ايام الاسبوع، لافتا الى ان حجوزات خيام المخيم قد بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، وستستمر طوال فترة المخيم من الأحد إلى الخميس من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء من كل اسبوع.



وأوضح العقيد شنيبر ان المخيم خاص بضباط الشرطة فقط، وأنه يمكن كذلك للضباط وعوائلهم ممن ليس لديهم حجز خيمة دخول المخيم والاستمتاع بالخدمات الترفيهية التي يقدمها حتى الساعة العاشرة مساء.



مشيرا الى ان هناك العديد من الخدمات الترفيهية التي تضفي جوا من البهجة للأسر والأطفال، اضافة الى مسرح لإقامة الحفلات والمسابقات وأماكن عامة للجلوس مثل القاعة العامة والقهوة الشعبية والمطاعم والمقاهي وجلسات العريش وأماكن الألعاب وغيرها، وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة والاحتفالات والمسابقات والألعاب المخصصة للأطفال وشاشات عرض لمشاهدة المباريات، بالإضافة الى ملعب لكرة القدم والطائرة، بالإضافة الى مشاركة وتواجد السوق المركزي للعاملين بوزارة الداخلية.



وأكد مدير إدارة نادي ضباط الشرطة ان القيادة الأمنية ومجلس ادارة نادي ضباط الشرطة حريصون كل الحرص على تسخير كافة الامكانات لتعزيز العلاقات الاجتماعية والأسرية بين منتسبي نادي ضباط الشرطة، والتخفيف من اعباء العمل، منوها الى ان المخيم يعد ترجمة حية ونموذجا اجتماعيا مثاليا يرسخ اهتمام مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة بأبنائها من ضباط الشرطة وأسرهم.



ولفت العقيد شنيبر إلى أن مشاركة منتسبي نادي ضباط الشرطة في الفعاليات والأنشطة الاجتماعية داخل المخيم يأتي تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توجيهات مجلس ادارة نادي ضباط الشرطة.