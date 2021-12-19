مبارك التنيب



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من إغلاق قضية تغيب فتاة قاصر عربية، وذلك بضبطها ومضيفها وهو شاب كويتي من مواليد 1995 تبين أنه مطلوب لـ 3 أحكام بالحبس واجبة النفاذ ومطلوب في 4 قضايا أخرى ولكن القضايا الأخيرة للتحقيق.



واستنادا الى مصدر أمني، فإن وافدا عربيا تقدم الى مخفر شرطة النقرة وأبلغ بأن ابنته من مواليد 2003 تغيبت عن منزل أسرتها ولا يعرف أين تتواجد، مشيرا الى أن الفتاة تغلق هاتفها النقال بشكل دوري ونادرا ما تفتح الهاتف لدقائق.



وقال المصدر: فور تسجيل قضية أحيل ملفها الى رجال المباحث وبتتبع هاتفها المغلق بشكل دوري تبين أنها تقيم في إحدى البنايات في منطقة السالمية، وجرى التعرف على مكان تواجدها من خلال تعقبه بالأقمار الاصطناعية.



وأضاف: تم استصدار إذن من وكيل النائب العام لضبط الفتاة ومن برفقتها، وعليه قام رجال المباحث بمداهمة الشقة وضبط شاب كويتي مستأجر للشقة، ولدى الاستعلام عن الشاب تبين أنه مطلوب لحكم حبس 4 أشهر واجب النفاذ، وحكم بالحبس 5 سنوات واجب النفاذ أيضا، وحكم ثالث بالسجن عاما وأيضا واجب النفاذ، كما تبين أنه مطلوب القاء قبض في قضية مسجلة في مخفر شرطة سلوى وقضيتين أخريين مسجلتين في مخفر شرطة النقرة وآخر القضايا المطلوب للتحقيق فيها مسجلة في مخفر شرطة الجابرية، وأقر الشاب باستضافة الفتاة داخل شقته، وكذلك فتاة أخرى كانت برفقتها لم يكن مسجلا بحقها قضية تغيب، حيث ضبطت أيضا داخل الشقة.