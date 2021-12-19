توفي وافدان، الاول مصري، والثاني هندي في حادثي دهس في منطقتي الاندلس ومقابل منطقة الفروانية، وسجلت قضيتان حملتا عنوانا مشتركا وهو دهس ووفاة، وبالنسبة للحادث الاول فقد أبلغت أسرة شاب مصري من مواليد 1992 يدعى (س.ت) عن وفاته متأثرا بحادث دهس تعرض له وسجلت قضية في مخفر شرطة الاندلس «دهس ووفاة».



وقال أحد أقارب الوافد ان شقيقه وبعد ان فقده منذ امس اتصل بهاتف شقيقه وإذ بأحد رجال مخفر شرطة الاندلس يرد على الهاتف ويطلب منه مراجعة الأدلة الجنائية ليخطره بأن الشاب «شقيقه» توفي في حادث سير.



وفي الحادث الثاني، قال مصدر امني إن وافدا هنديا (41 عاما) لقي مصرعه اثر دهسه بمركبة يقودها وافد مصري على طريق المطار مقابل الفروانية، وتم توقيف الداهس وإحالة جثة الوافد إلى الطب الشرعي.