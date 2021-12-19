أسامة دياب



أكد السفير اليوناني لدى البلاد كونستانتينوس بيبيريجوس متانة العلاقات اليونانية - الكويتية والتي وصفها بالمتطورة، خصوصا في فترة ما بعد تحرير الكويت، لافتا الى أن علاقات بلاده بالمنطقة ككل تمتد الى اكثر من 3000 عام، حيث تم العثور على آثار للحضارة اليونانية ومنها الاسكندرية وجزيرة فيلكا.

وأضاف بيبيريجوس في تصريح للصحافيين على هامش الحفل الذي أقامته السفارة يوم الخميس الماضي لتكريم الشيخة انتصار سالم العلي تقديرا لإسهاماتها وجهودها في العمل التطوعي بالعالم العربي، أن السفارة أصدرت نحو 4000 تأشيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية منها 3000 تأشيرة في الكويت و1000 من البحرين.

وكشف عن أن بلاده كانت الدولة الأوروبية الأولى التي فتحت أبوابها لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم، مشيرا الى أن شروط الدخول لبلاده لم يطرأ عليها اي تغيير وهي التطعيم بجرعتين معتمدتين لدى الاتحاد الأوروبي أو فحص PCR قبل 72 ساعة من الوصول سواء للمطعمين أو غير المطعمين ولا يشترط الحصول على الجرعة الثالثة.

وبالعودة للمناسبة، قال قبل عامين قررت بعض الجمعيات اليونانية التي تعمل في المجال الانساني منح جائرة تكريمية للشيخة انتصار سالم العلي تقديرا لجهودها في مجال العمل الانساني التطوعي ولكن ظروف الجائحة حالت دون تسليم الجائزة في وقتها فتم تأجيل التكريم الى هذا اليوم السعيد.



من جهتها، أعربت الشيخة انتصار سالم العلي عن سعادتها وفخرها بهذا التكريم عن أعمال تخدم المجتمع، موضحة انها تعمل من خلال فرق عمل تتحلى بالكفاءة والوعي، مشددة على وجود نقص في الوعي البيئي، وأنها تسعى إلى إدخال الإيجابية في عالم البيئة ونشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة كقضية محورية.

وأشارت إلى أن هذا التكريم هو انتصار للمرأة ويعكس دورها الفاعل والمقدر في المجتمع، لافتة الى أنها تعمل الآن بالتنسيق مع الهيئة العامة للزراعة والسفارة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي على كيفية التخلص من النفايات البلاستيكية.