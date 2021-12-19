أكد الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريللا عمق علاقات الصداقة الايطالية الكويتية محملا سفير الكويت الشيخ عزام مبارك الصباح شكره وتحياته الى سمو أمير البلاد.



وذكرت سفارة الكويت في بيان أن السفير عزام المبارك شارك أمس في اللقاء السنوي لرئيس الجمهورية بسفراء الدول المعتمدين لدى ايطاليا بمناسبة نهاية العام لتبادل التهاني.



وقال البيان ان الشيخ عزام الصباح نقل الى الرئيس ماتاريللا بهذه المناسبة الهامة تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتهانيه بالأعياد متمنيا للرئيس والحكومة الايطالية التوفيق وللشعب الايطالي الصديق مزيد من التقدم والازدهار.



وأضاف أن الرئيس الإيطالي عبر لسفير الكويت عن مودته وشكره وتقديره الكبيرين مبادلا أطيب التحيات والتمنيات القلبية الى سمو أمير البلاد والى سمو ولي العهد والى حكومة الكويت وشعبها الصديقين، مشيدا بالمستوى الممتاز والنمو الكبير الذي تشهده علاقات الصداقة المتميزة والعميقة بين ايطاليا والكويت وبتعاونهما المشترك لتعزيز الحوار والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.