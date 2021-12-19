بعث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ببرقية تهنئة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر الشقيقة د.خالد بن محمد العطية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشقيقة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني الحكم في البلاد.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ حمد جابر العلي أعرب في برقيته عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لدولة قطر الشقيقة بدوام التقدم والازدهار، ولقواتها المسلحة بالرفعة والعزة في ظل القيادة الحكيمة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه وعلى شعب قطر الشقيق بالخير واليمن والبركات.



كما هنأ وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد دولة قطر الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، متمنيا لقطر «الغالية المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار».



وقال الشيخ د.أحمد الناصر في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) انه بناء على توجيهات القيادتين الحكيمتين في الكويت وقطر فإن العلاقات الثنائية العريقة تتعزز باستمرار في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.